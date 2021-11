Covid, AstraZeneca non venderà più vaccini al prezzo di costo: “Il Covid-19 non è più una pandemia”

"Il virus sta diventando endemico, non è più una pandemia", così l'AD di AstraZeneca che ha deciso che non venderà più vaccini al prezzo di costo.

AstraZeneca non venderà più vaccini al prezzo di costo. Ad annunciarlo l’Amministratore Delegato Pascal Soriot che ha spiegato il motivo della sua decisione. Secondo l’AD, il covid sta diventando endemico, pertanto la popolazione mondiale dovrà imparare a conviverci.

“Il covid non è più una pandemia”, ha quindi spiegato.

Covid AstraZeneca profitto, “Il virus sta diventando endemico”

AstraZeneca ha deciso quindi che, da ora in avanti trarrà profitto dalla vendita di Vaxzevria, il vaccino anti-covid sviluppato in collaborazione con l’università britannica di Oxford: “Non faremo enormi guadagni ma il virus sta diventando endemico, dobbiamo imparare a conviverci”, ha precisato in tal senso.

L’azienda farmaceutica in vista del 2022, ha reso di noto di aver siglato una serie di accordi dai quali dovrebbe appunto trarre i primi guadagni.

Si tratta di un punto di svolta importante in quanto la casa farmaceutica ha fatto sapere diverse volte che avrebbe messo a disposizione i suoi vaccini a prezzo di costo fino a quando la diffusione del covid-19 sarebbe stato un problema mondiale.

Covid AstraZeneca profitto,”Abbiamo salvato milioni di persone”

L’AD di AstraZeneca ha quindi affermato di non essersi pentito delle scelte fatte fino ad ora: “Non me ne pento assolutamente.

Siamo orgogliosi come azienda dell’impatto che abbiamo avuto: abbiamo salvato milioni di persone da ricoveri ospedalieri e morte. Il team AstraZeneca continua a fare un lavoro spettacolare”.

Covid AstraZeneca profitto, “Dobbiamo imparare a convivere con il Coronavirus”

Infine Soriot ha precisato che fin da subito avevano chiarito che avrebbero tratto profitto dal vaccino: “Abbiamo iniziato senza profitto per aiutare a superare la crisi sanitaria mondiale, ma abbiamo sempre detto che saremmo passati a realizzare un profitto sul vaccino.

Non è qualcosa su cui pensiamo di fare un enorme guadagno ma il virus sta diventando endemico, il che significa che dobbiamo imparare a conviverci”.