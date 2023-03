Covid: atti inchiesta, Bonometti 'chiesi a Fontana no zona rossa, Regione d'accordo'

Milano, 6 mar. (Adnkronos) - "Sì, glielo ho chiesto. Regione Lombardia era d'accordo con noi nel non istituire le zone rosse ma nel limitare le chiusure alle sole aziende non essenziali". Marco Bonometti, presidente degli industriali lombardi, risponde così ai magistrati...

Milano, 6 mar. (Adnkronos) – "Sì, glielo ho chiesto. Regione Lombardia era d'accordo con noi nel non istituire le zone rosse ma nel limitare le chiusure alle sole aziende non essenziali". Marco Bonometti, presidente degli industriali lombardi, risponde così ai magistrati di Bergamo che gli chiedono se abbia mai chiesto al governatore lombardo Attilio Fontana di farsi parte attiva a non far istituire zone rosse ma solo di limitare le chiusure alle attività non essenziali. Il suo verbale, datato 3 giugno 2020, fa parte degli atti della chiusura dell'inchiesta sulla mancata zona rossa in Val Seriana.