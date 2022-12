Covid, aumentano i casi in Cina: 250 milioni in 20 giorni

I casi di Covid in Cina sono sempre più in aumento.

Il governo di Pechino ha riportato dei dati catastrofici che fanno temere il peggio. Le stime cinesi però sono diverse da quelle della National Health Commission.

Stando a quanto riporta l’Ansa, in Cina negli ultimi 20 giorni ci sono stati 250 milioni di casi. Il numero fa paura e nonostante non sia altissimo se rapportato al totale della popolazione, è comunque significativo.

Il numero di nuovi casi positivi nel gigante asiatico equivale al 18% della popolazione totale. Questi dati però non sono gli stessi forniti dalla National Health Commission, che ha parlato di 62.592 casi.

L’allenamento delle restirizioni in Cina ha causato un aumento dei contagi

La situazione in Cina è fuori controllo da quando, dopo le proteste di moltissimi cittadini, il governo di Pechino ha deciso di allentare le restrizioni per contenere il Covid-19.

Va specificato però che la popolazione cinese non è ampiamente vaccinata e l’esecutivo, per attuare la politica “Covid Free” che consisteva in Lockdown duri, non ha curato al meglio la campagna vaccinale.