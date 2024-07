Il numero di casi di Covid in Lombardia è cresciuto del 63% rispetto alla scorsa settimana

Aumentano i casi di Covid in tutta Italia, con la Lombardia in testa nel numero di contagi. La regione registra infatti un incremento del 63% di casi rispetto alla settimana scorsa.

I dati sul Covid in Lombardia

L’ultimo bollettino del ministero della Salute sui casi di Covid nel Paese evidenzia un aumento generale dei contagi in Italia, con un totale di 8.942 casi registrati nella settimana tra l’11 e il 17 luglio, il 62% in più rispetto alla settimana precedente.

Per quello che riguarda la Lombardia, la regione con più casi, troviamo un incremento del 63% dei contagi rispetto ai sette giorni precedenti, con 1.761 nuovi casi positivi. La regione supera quindi il Lazio (1.627 casi) e la Campania (1.483).

Dati non preoccupanti

Nonostante l’aumento dei contagi le autorità sanitarie non sono particolarmente preoccupate dai dati rilasciati dal ministero. Negli ospedali lombardi la situazione, infatti, rimane ancora sotto controllo, con 93 ricoverati aventi un’età media di 75 anni. Di questi, circa la metà sono affetti da Covid-19, mentre l’altra metà è positiva al virus ma ricoverata per altre patologie.

La situazione dunque è per il momento sotto controllo e le varianti di Covid attualmente in circolazione ,Kp2 e Kp3, causano prevalentemente sintomi lievi come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, perdita di gusto e olfatto.