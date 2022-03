L'Austria è stato il primo paese occidentale ad introdurre l'obbligo vaccinale contro il Covid, ma per il governo ad oggi non è più necessario.

L’Austria è stato il primo paese occidentale ad introdurre l’obbligo vaccinale contro il Covid, ma per il governo ad oggi non è più necessario.

Covid, Austria ha sospeso l’obbligo vaccinale

Il governo austriaco ha annunciato lo stop dell’obbligo vaccinale contro il Covid, per via della diminuzione dei contagi e la stabilizzazione della pandemia.

L’Austria è stato il primo paese occidentale a imporre l’obbligo vaccinale, con una legge approvata a febbraio. La sospensione, come comunicato dal governo, ha effetto immediato. La legge prevedeva una prima fase di informazione della popolazione, per dare il tempo ai non vaccinati di procedere, e una seconda fase in cui le autorità avrebbero iniziato ad effettuare sanzioni. La seconda fase avrebbe dovuto iniziare il 15 marzo ma il governo ha deciso di bloccarla.

La situazione in Austria è migliorata

Rispetto a quando era stata proposta la legge a dicembre, la situazione dei contagi è visibilmente migliorata e il 5 marzo erano state eliminate molte restrizioni. Il governo aveva formato una commissione composta da scienziati e giuristi per valutare se l’obbligo vaccinale era ancora necessario. Ieri, 8 marzo, la commissione ha riferito al governo che non c’è più bisogno di un obbligo vaccinale. Johannes Rauch, ministro della Salute, e Karoline Edtstadler, ministra per gli Affari costituzionali, hanno annunciato che il provvedimento è stato sospeso con effetto immediato.