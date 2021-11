Covid, Baldassarre (ex Consulta): "Obbligo vaccino a personale scolastico ma non universitario? Diverse le garanzie'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico ma non per quello universitario? "Quando si fanno le divisioni per categorie si corre sempre il rischio di dimenticare qualcuno. Ma in questo caso l'obbligo del green pass per gli studenti universitari potrebbe essere la ragione sufficiente a giustificare la differenza".

Lo dice all'Adnkronos il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio Baldassarre, che spiega: "All'università c'è una garanzia diversa, anche proporzionata al differente rapporto tra studente e istituzione formativa, oltre che spesso dal non obbligo di presenza".

(di Roberta Lanzara)