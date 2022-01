Covid, Bassetti: “Credo che restrizioni verranno tolte se vaccineremo un milione di persone”

Matteo Bassetti ha affermato che le misure restrittive potrebbero essere rimosse quando verranno vaccinate circa un milione/un milione di persone

A poco più di un anno dal lancio della campagna vaccinale è già tempo di fare un primo bilancio. Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti – sentito da Adnkronos – ha infatti previsto che si potrebbe valutare la rimozione delle misure restrittive quando verranno vaccinate ancora un milione/un milione e mezzo di persone: “A quel punto si conviverà al 100% con il virus e si tornerà a fare la vita di prima”, ha spiegato l’esperto.

Bassetti quando restrizioni tolte, “Smart Working? Sarebbe un grave errore”

Il virologo parlando della possibilità di tornare a lavorare in regime di Smart Working ha messo in evidenza come potrebbe non essere la scelta giusta: “Adesso basta strette, non vorrei tornare indietro. Oggi che abbiamo l’85% di gente vaccinata e che il Covid nel 90% dei casi è un raffreddore, che facciamo torniamo allo smart working? Sono un po’ scettico”, ha sottolineato.

Bassetti quando restrizioni tolte, “I vaccini stanno funzionando, eccome”

Sul fatto che i vaccini siano efficaci o meno Bassetti non ha alcun dubbio: “Omicron contagia anche i vaccinati? Sì ma se mi viene un raffreddore chi se ne importa! Nel 2018 ne avevamo 3 o 4 all’anno, ce lo siamo scordato? Oggi chi ha fatto tre dosi di vaccino o 2 dosi di recente ed è sano, se prende il Covid gli viene un raffreddore.

I vaccini stanno funzionando eccome”.

Bassetti quando restrizioni tolte, “Dobbiamo progressivamente tornare alla normalità”

L’infettivologo ha infine affermato che siamo entrati in una fase in cui deve essere necessario ritornare a condurre una vita la più normale possibile. “Siamo arrivati a un punto in cui se vuoi continuare a metterti la mascherina Ffp2 o Ffp3 perché ti senti più sicuro, sono fatti tuoi. Io ti ho dato tre dosi di vaccino, tutti gli strumenti per difenderti, il virus oggi nei vaccinati è depotenziato, che devo fare ancora, obbligare per i prossimi 10 anni le persone a usare la mascherina?”, ha dichiarato.