Covid, Bassetti: “Il virus si sta arrendendo, basta con i tamponi fai da te”

La discesa dei casi di Covid continua senza sosta e Matteo Bassetti è convinto che i tamponi debbano essere effettuati solo in caso di sintomi.

Covid, i numeri in discesa della pandemia

La rapida discesa dei nuovi casi di Covid in Italia continua, così come la diminuzione del numero delle vittime. Questo è quanto emerso dall’analisi dei bollettini quotidiani del Ministero della Salute della settimana dal 23 al 29 maggio. Ci sono stati 134.202 nuovi casi negli ultimi giorni, con una diminuzione del 28,29%. Un calo che conferma la discesa dei contagi, che erano già diminuiti del 27,02%. Si conferma anche il calo dei decessi, che sono stati 581, con una diminuzione del 17,94%.

Le parole di Bassetti

“Il Covid si sta definitivamente arrendendo. È venuto il momento di piantarla con il tamponificio fai da te. Torniamo a fare i tamponi quando servono e quando ci sono i sintomi. Quasi tutto il resto del mondo civile ed evoluto lo ha già fatto” ha dichiarato Matteo Bassetti, del San Martino di Genova, su Twitter. I richiami del vaccino sono efficaci per prevenire la malattia severa, come ha scritto il ministero della Salute, ricordando che la quarta dose è raccomandata per persone over 80, ospiti delle RSA e over 60 fragili.