Matteo Bassetti, direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova, ha svelato che l’Italia è al terzo posto per i vaccini nell’Unione Europea.

Covid, Bassetti: “Italia terza per vaccinazioni nell’Unione Europea”

“Siamo il Paese al mondo che ha somministrato più vaccini anti-Covid nell’ultimo anno in rapporto alla popolazione (x100 persone). E con l’83,28% siamo al terzo posto in Europa dopo Portogallo e Malta come percentuale di vaccinati, molto sopra la media europea (che è circa del 70%)” ha dichiarato Matteo Bassetti, spiegando che l’Italia è al terzo posto in Europa per quanto riguarda le vaccinazioni. Il medico ha postato e commentato su Facebook un grafico elaborato dall’Agenas, ovvero l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in base ai dati disponibili relativi alla serata di ieri, domenica 27 febbraio, sulle percentuali di popolazione totale con ciclo vaccinale completo nei Paesi dell’Unione Europea.

Covid, Bassetti: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”

Matteo Bassetti ha deciso di guardare avanti con maggiore ottimismo, consapevole del fatto che l’obiettivo posto dai medici e dal governo è stato ormai raggiunto. “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo di mettere in sicurezza e in protezione oltre il 90% della popolazione generale grazie ai vaccini e ai guariti” ha dichiarato il medico, sottolineando che il livello di protezione nella popolazione è davvero molto alto.

“Ora guardiamo avanti con ottimismo, almeno sul Covid, ritornando presto alla vita di prima” ha aggiunto il medico con grande ottimismo.