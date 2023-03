Covid: Bassetti, 'la pandemia è finita, non serve che lo dica l'Oms'

Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – "Al di là di quello che pensa l'Oms, che ha già fatto diversi errori sul Covid, aspettare che si riunisca per dire che la pandemia è finita quando già è avvenuto mi pare anacronistico. La pandemia è infatti finita e non me lo deve dire l'Ormanizzazione mondiale della sanità, lo dice chi fa il medico in ospedale: oggi non sta male più nessuno come tre anni fa. Si deve avere cautela come si ha con altre malattie infettive, non è che il Covid deve avere un trattamento diverso". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive ospedale San Martino di Genova.

"Dobbiamo finirla con le norme anti-Covid che ancora ci sono – insiste – con gli ospedali che ancora chiedono tamponi per entrare in alcuni percorsi, dobbiamo finirla con il limitare le visite ai parenti ricoverati e i cartelli sui mezzi di trasporto o gli annunci per in aereo. Si deve uscire dalla pandemia", esorta l'infettivologo.