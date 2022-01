Covid, Bassetti: “Le terapie domiciliari di cui vale la pena parlare”

Il virologo Matteo Bassetti continua a spingere per le cure domiciliari contro il Covid: possono essere un valido supporto al vaccino.

Bassetti spinge per le cure domiciliari al Covid

Le cure domiciliari contro il Covid esistono, ma sono in pochi a parlarne.

Uno di questi è Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive presso l’Ospedale policlinico San Martino di Genova.

L’esperto ha esortato tutti suoi colleghi a prendere in considerazione questa opzione, osservando come queste cure abbiano contribuito, insieme ai vaccini, a «una situazione ospedaliera molto tranquilla come ormai negli ultimi giorni».

Covid, Basseti sulle cure domiciliari: il caso Molnupiravir

«In Liguria continuiamo a utilizzare molto gli anticorpi monoclonali (siamo la regione che ne ha utilizzato di più in rapporto alla popolazione) e anche le pillole anti Covid».

Queste le parole contenuto in un post su Instagram di Bassetti. Il virologo si riferisce ai 154 trattamenti di Molnupiravir somministrati nell’ultima settimana: un farmaco disponibile in Italia dal 2022 e utilizzato per il trattamento dell’influenza e delle infezioni virali.

Covid, Basseti sulle cure domiciliari: uno strumento di sostegno al vaccino

Va ben ricordato che queste cure non sono sostitutive del vaccino, e sono efficaci solo se somministrate a pochi giorni dal contagio.

Il dotto Bassetti ha chiuso il post ringraziando la collaborazione che sta avvenendo in Liguria tra autorità sanitarie e personale: