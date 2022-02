Covid, Bassetti: “Potremmo pensare alla fine del green pass”

Matteo Bassetti, nella puntata di Mattino Cinque del 7 febbraio, ha spiegato che presto si potrebbe pensare di abbandonare definitivamente il Green pa

Matteo Bassetti, nella puntata di Mattino Cinque del 7 febbraio, ha spiegato che presto si potrebbe pensare di abbandonare definitivamente il Green pass.

Covid, Bassetti: “Il virus si è altamente depotenziato”

Il virologo Matteo Bassetti, durante la puntata di Mattino Cinque News in onda oggi, lunedì 7 febbraio, ha analizzato l’evoluzione del Covid, con grande ottimismo, e ha commentato le misure che il governo sta mettendo in atto per contrastarlo.

“L’ideale adesso sarebbe andare verso una fase che riguardi solo chi ha i sintomi, abbandonando completamente tutto quello che riguarda il tracciamento, soprattutto ora che il virus si è altamente depotenziato, acquisendo le sembianze di un’influenza. Oggi abbiamo due strumenti, la vaccinazione e l’attenzione ai sintomatici” ha dichiarato il medico, riferendosi soprattutto alle misure adottate per la scuola.

Bassetti sul Green pass: “Se ne potrebbe fare a meno”

Matteo Bassetti ha parlato anche del Green pass e del suo utilizzo attuale e futuro. “Se il suo obiettivo era quello di far vaccinare la popolazione, probabilmente entro la fine di marzo dovremmo raggiungere l’immunità di sicurezza, con oltre il 95% degli italiani vaccinati. Forse varrebbe la pena lasciarlo per chi deve prendere un aereo o un treno di lunga percorrenza, ma per gli altri usi se ne potrebbe fare a meno” ha spiegato il medico.

Difficoltà sul fronte del turismo

L’infettivologo dell’Ospedale San Martino di Genova ha parlato delle difficoltà che un Paese turistico come l’Italia potrebbe riscontrare in vista dell’estate, se dovessero essere confermate le attuali restrizioni. Sarebbe davvero molto difficile affrontare i mesi estivi con le privazioni che ci sono in questo momento, anche dal punto di vista economico.