Covid, Bassetti: “Se entra in famiglia impossibile non prenderselo”

L'infettivologo Matteo Bassetti è tornato ancora una volta a parlare di Covid: i contagi in Italia stanno tornando a salire

Il virologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ha rilasciato alcune dichiarazioni significative sul Covid e sul nuovo rialzo dei contagi che si sta verificando in Europa e anche nel nostro Paese.

Covid, le dichiarazioni di Matteo Bassetti su Omicron 5

I casi stanno risalendo, ma per Bassetti non c’è molto di cui preoccuparsi: “La variante Omicron 5 non è più aggressiva e nelle persone vaccinate o che hanno contratto il virus di recente provoca un quadro lieve, molto simile al raffreddore, che passa in 3-4 giorni.” Il tema quindi rimane sempre lo stesso, la campagna vaccinale ha fatto il suo dovere e ha messo al sicuro la maggior parte delle persone.

L’analisi dei dati attuali

Bassetti ha poi analizzato la situazione attuale, con la grande diffusione di Omicron 5: “I dati virologici ci dicono che l’80% delle varianti circolanti è oggi rappresentata da Omicron 5 che imperverserà da leader per tutta l’estate ed anche in autunno. Siamo di fronte ad una sottovariante più contagiosa del morbillo: se entra in un nucleo familiare o in una comunità chiusa, difficile, se non impossibile, non contagiarsi.”