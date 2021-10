Se la curva dei contagi Covid continuerà a mantenere questo andamento, secondo Bassetti potremo dire quasi finita l'emergenza pandemica.

L’infettivologo del Policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti ha affermato che l’Italia, grazie al raggiungimento dell’80% di vaccinati contro il Covid, si avvia ad uscire dalla pandemia ed è uno dei paesi messi meglio in Europa. Se ad ottobre ottobre la curva epidemiologica continuerà con questo andamento senza un incremento dei ricoveri e della pressione sugli ospedali, ha continuato, potremo dire l’emergenza quasi finita.

Bassetti sul Covid

Intervistato dall’Adnkronos, l’esperto si è detto concorde con Alberto Mantovani che ha sottolineato come in questa fase della pandemia “vediamo la luce in fondo al tunnel“. Bassetti ha evidenziato che prima o poi bisognerà pensare ad un ritorno alla normalità e togliere le restrizioni, compreso il green pass “che è diventato un argomento troppo divisivo“. Le persone, ha aggiunto, “si devono vaccinare, non fare i tamponi“.

Bassetti sul Covid: “Fine pandemia entro 2022 con 70% di vaccinati”

L’infettivologo ha poi evidenziato che l’obiettivo è ora vaccinare anche gli altri paesi offrendo e regalando vaccini alle nazioni più povere, altrimenti diventeranno fucina per varianti. Secondo lui è necessario vaccinare il 70% della popolazione mondiale entro il prossimo novembre 2022 in modo tale che, con la prossima primavera, come Italia saremo completamente fuori e a livello internazionale, se si vaccina anche chi ora non ha accesso alle dose, si uscirà dalla pandemia entro il 2022.