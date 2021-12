Matteo Bassetti, del San Martino di Genova, ha parlato della variante Omicron, spiegando che si arriverà presto a 200mila casi

Matteo Bassetti, del San Martino di Genova, ha parlato della variante Omicron, spiegando che si arriverà presto a 200mila casi e che per i non vaccinati sarà una roulette russa.

Covid, Bassetti sulla variante Omicron: “Arriveremo a 200mila casi, roulette russa per no vax”

Matteo Bassetti, direttore della clinica malattia infettive del San Martino di Genova, ha parlato della situazione Covid in Italia. Nella giornata di ieri, 29 dicembre, si sono sfiorati i 100mila nuovi casi e la curva sembra destinata a crescere a causa della diffusione della variante Omicron. “Arriveremo a 150mila-200mila contagi al giorno. Con la variante Omicron per i non vaccinati è una roulette russa” ha spiegato il medico.

Covid, Bassetti sulla variante Omicron: “Anche tra i non vaccinati ci sarà chi non avrà nessun sintomo”

“In una popolazione vaccinata significherà che i vaccinati che si contagiano faranno una forma molto blanda della malattia. Per i non vaccinati invece è una roulette russa. Se c’è ancora qualcuno che non si vaccina, pace all’anima sua. Sappiamo come funziona il vaccino. Anche tra i non vaccinati ci sarà chi non avrà nessun sintomo, ma c’è anche il rischio di prendere una polmonite” ha spiegato Matteo Bassetti a L’aria che tira, su La7.

Covid, Bassetti sulla variante Omicron: “Non si impone l’obbligo nel pieno della quarta ondata”

“Si sarebbe potuto osare un po’ di più arrivando all’obbligo vaccinale, ma ne stiamo parlando nel momento peggiore: stiamo arrivando ai 200mila contagi al giorno, non si impone l’obbligo nel pieno della quarta ondata. Bisognava discuterne 3-4 mesi fa” ha dichiarato Matteo Bassetti. “Oltretutto, il problema non è il varo delle norme: poi bisogna far rispettare le regole e controllare. Se c’è una norma bisogna farla rispettare, altrimenti lo stato perde credibilità” ha aggiunto il medico.