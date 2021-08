Covid, Bassetti: “Tutti i vaccinabili siano immunizzati con le buone o con le cattive”

L'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino, continua a ribadire la necessità dell'obbligo vaccinale.

L’infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino, continua a ribadire la necessità dell’obbligo vaccinale per tutte le persone con un’età superiore ai 40 anni.

Covid, Bassetti: “Obbligo di vaccino per gli over 40”

Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, ha ribadito la necessità dell’obbligo di vaccino per gli over 40. “Uno Stato serio deve farlo perché deve domandarsi se noi, che abbiamo il servizio sanitario tra i migliori del mondo, possiamo permetterci dopo ottobre di tornare ad avere ancora le terapie intensive piene di non vaccinati che hanno deciso deliberatamente di non immunizzarsi spendendo per ognuno di questi 50-60mila euro di ricovero quando un vaccino costa 15 euro. E uno Stato che ha un Ssn come è il nostro, che giustamente non fa pagare niente a nessuno deve pensare che non può permettersi di avere nuovamente migliaia di ricoveri in terapia intensiva come l’anno scorso” ha dichiarato l’infettivologo.

Il medico ha sottolineato che dopo ottobre il sistema sanitario non potrà permettersi di tornare ad avere le terapie intensive piene di persone, in questo caso non vaccinate.

Covid, Bassetti: “Vanno vaccinati con le buone o con le cattive”

Dall’inizio della campagna vaccinale, secondo gli ultimi dati, sono state somministrate 74,8 milioni di dosi, ma oltre 4 milioni di over 50 non hanno ricevuto nessuna dose. Nelle scuole il 12,8% del personale ha deciso di non vaccinarsi, ma secondo Bassetti la percentuale di immunizzati con la variante Delta in circolo deve essere sopra il 90%.

“La variante Delta assomiglia alla varicella come contagiosità e l’immunità di gregge della varicella si raggiunge con il 95% dei vaccinati, quindi quella è la soglia. Per questo spingo per l’obbligo perché visto che abbiamo il 5% di popolazione non vaccinabile, ovvero i bambini fino ai 12 anni, è chiaro che tutti gli altri vanno vaccinati con le buone o con le cattive” ha dichiarato l’infettivologo, utilizzando ancora una volta dei termini che sono stati molto criticati visto il suo ruolo di medico.

“Io sono convinto che nelle prossime settimane vedremo qualche cambiamento importante da parte del governo perché se non lo fanno si assumono delle responsabilità enormi. Io credo che la gente vaccinata, la maggioranza silenziosa che per ora è stata zitta, a quel punto si arrabbierà” ha aggiunto il medico.

Covid, Bassetti: le parole nei confronti dei no-vax

Matteo Bassetti ha voluto esprimersi anche nei confronti dei no-vax. Ha smontato la tesi secondo cui con i vaccini si stanno arricchendo le Big-pharma. “Non è assolutamente vero perché le multinazionali del farmaco le arricchisce molto di più un ricovero in ospedale dato che sono quelle che producono i ventilatori polmonari, i cateteri venosi per la rianimazione, i farmaci, gli anestetici e tutto quello che serve per curare. Di quei 60mila euro del costo del ricovero ce ne sono almeno 15 mila che vanno alle grandi aziende farmaceutiche” ha spiegato l’infettivologo.