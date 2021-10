Covid, Bassetti: “Vaccino obbligatorio per andare a scuola? Non vedo nulla di male”

Bassetti dice sì al vaccino obbligatorio per gli studenti nelle scuola e indica la primavera del 2022 come la possibile fine della pandemia.

Il direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a far discutere in merito all’obbligatorietà del vaccino covid per gli studenti che vanno a scuola.

Bassetti sul vaccino obbligatorio a scuola

“In un Paese che ha dieci vaccinazioni obbligatorie per andare a scuola non vedo nulla di male a inserire l’undicesima – ha detto Bassetti – anche per una maggior sicurezza sia dei bambini e dei ragazzi, sia dell’ambiente scuola”. Sì dunque all’introduzione dell’obbligo del siero anti covid per il medico che ribadisce anche al Secolo XIX come il virus e la sua prevenzioni sono ormai “compagni di viaggio del futuro.

Una volta all’anno ci vaccineremo contro l’influenza A e B e contro il SARS-CoV-2″.

Vaccino obbligatorio a scuola, Bassetti dice sì

Bassetti ha poi detto la sua sulla pillola anti Covid di Merck. “Entro 4- 6 settimane ci sarà l’approvazione da parte della Fda, la Food and Drug Administration. Questo – ha aggiunto – significa che dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali, il via libera arriverà entro il 2021. Da quando però ci sarà l’ok della Fda noi potremo autorizzare il farmaco con la legge 648 , come fatto oggi per un altro farmaco anti Covid, l’Anakinra”.

Bassetti e il vaccino obbligatorio a scuola

Il direttore del San Martino di Genova traccia infine anche una roadmap per uscire dalla pandemia, e evidenzia come il traguardo sia quello della primavera del 2022. “Abbiamo ancora un giro – ha detto Bassetti – questo autunno e questo inverno e dalla primavera 2022 il 95 per cento degli italiani saranno immunizzati, al di fuori delle problematiche più gravi”.