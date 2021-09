Covid: Bellanova, 'approvato dl green pass, strumento per tornare a vivere'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Con il voto di oggi in Senato, il parlamento approva il Dl #GreenPass: si conferma l'obbligo della certificazione nelle scuole, nelle università, sui trasporti a lunga percorrenza. Con la certificazione si garantisce una maggiore sicurezza, tutelando la salute di tutte le cittadine e i cittadini, e si ribadisce l'importanza del vaccino come strumento irrinunciabile nella nostra lotta contro il virus, per tornare a vivere la nostra quotidianità al meglio, senza paura".

Così Teresa Bellanova di Iv su Fb.