Roma, 11 ott (Adnkronos) – "a visita del Presidente Mario Draghi alla sede della CGIL, che domenica è stata devastata dalla violenza squadrista, rappresenta un segnale importantissimo per tutti i cittadini e per chi crede fermamente nella nostra democrazia e nei valori che la fondano: lo Stato c'è e non è disposto a voltarsi dall'altra parte.

Nessuno spazio per fascismi e violenza". Lo scrive Teresa Bellanova sui social.