Roma 2 nov. (Adnkronos) – “Solidarietà ad Antonio Tajani per le gravi minacce ricevute. Manifestare il dissenso è un diritto ma minacciare no. Sono certa che Antonio con il sostegno di Forza Italia non si lascerà intimidire”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini.