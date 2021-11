Covid: Berlusconi, 'quarta ondata controllata grazie a vaccini e green pass'

Roma, 14 nov (Adnkronos) – "La campagna vaccinale è un grande successo, insieme al green pass ha consentito fino a ora di controllare la quarta ondata e, a differenza di altri Paesi, permette all'Italia di rimanere aperta senza lockdown. Questo ha reso possibile una ripresa economica che ha indicatori migliori di altri Paesi europei.

Per una volta l'Italia è tra i primi Paesi europei per tasso ci crescita come per numero di vaccinati". Lo ha detto Silvio Berlusconi collegandosi telefonicamente a una manifestazione di FI a Mazara del Vallo, in Sicilia.