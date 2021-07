Covid: Bernini, 'boom vaccinazioni risposta migliore a dubbiosi'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Il boom di adesioni alla campagna vaccinale è il termometro reale dell’Italia che vuole ripartire e non accetta che il suo futuro venga messo a rischio da una esigua minoranza di no vax. L’annuncio del commissario Figliuolo, che prevede per fine luglio il 60 per cento di over 12 vaccinati, e che garantisce un prezzo calmierato dei tamponi a chi dovrà ancora attendere la sua dose, rappresenta una garanzia anche per chi teme effetti negativi del Green pass sulle attività economiche.

Questa è la risposta migliore dello Stato a chi continua a seminare dubbi e ambiguità". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

"Ora serve l’ultimo importantissimo step: far ripartire la scuola in sicurezza con la vaccinazione a tappeto di personale e studenti. Dobbiamo impegnarci tutti in una capillare opera di convincimento, perché la Dad ha già fatto troppi danni e non è assolutamente riproponibile”, conclude l'azzurra.