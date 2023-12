Covid, Bertolaso: "I casi stanno aumentando, preoccupati per quello che potr...

Covid, Bertolaso: "I casi stanno aumentando, preoccupati per quello che potr...

"La Lombardia è l'unica regione ad avere un sistema di sorveglianza epidemiologico per tutte le malattie infettive"

Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, è intervenuto durante la presentazione dell’iniziativa “Scuola in ascolto” questa mattina a Palazzo Lombardia, a Milano. L’assessore si è detto preoccupato per i casi Covid che stanno aumentando, soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze natalizie.

Leggi anche: Covid e influenza: al pronto soccorso del Buzzi 900 bambini ricoverati alla settimana

“Il numero di casi Covid sta aumentando”

“Il numero di casi Covid sta aumentando, siamo preoccupati soprattutto per quello che potrà accadere durante le vacanze di Natale“, ha dichiarato Bertolaso durante la presentazione. “Dopo aver appreso del sovraffollamento nei reparti degli ospedali, ho fatto tutti i dovuti controlli sia sulle ambulanze che sui tempi di attesa sulle barelle. Ieri, insieme a tutti i pronto soccorsi, ho lavorato tutto il giorno grazie anche alla collaborazione di Areu“. Nonostante però la preoccupazione, l’assessore ha aggiunto: “I casi stanno seguendo quello che è il fisiologico andamento stagionale“.

“Lombardia unica ad avere un sistema di sorveglianza per malattie infettive”

“La Regione Lombardia è l’unica ad avere un sistema di sorveglianza per tutte le malattie infettive, soprattutto per quelle che sono le patologie virali” ha proseguito Bertolaso, che ha spiegato: “Si tratta di un sistema presente a livello di tutti i pronto soccorsi, 24 ore al giorno“.

Leggi anche: Ministero della Salute: aflatossine nei fichi secchi: ritirati dal mercato