Covid: Bertolaso, ‘in Lombardia immunità di gregge a luglio-agosto’

Milano, 18 giu. (Adnkronos) – "Oltre il 70% della copertura totale della Lombardia lo raggiungiamo di fatto entro la metà di agosto. Considerando tutto quello che è accaduto in Lombardia, a mio modestissimo avviso, di fatto, a metà luglio l’immunità di gregge reale verrà raggiunta".

Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti-Covid, in conferenza stampa. "Quando davvero il 70% dei cittadini che vivono in Lombardia all’interno nel proprio organismo avrà un numero sufficiente di anticorpi contro il Covid, a quel punto potrebbe e dovrebbe essere più tranquilla. Se scatterà a inizio luglio o a metà di agosto, credo che sia impossibile stabilirlo a livello burocratico. A cavallo tra luglio agosto sicuramente l’immunità di gregge in questa regione sarà raggiunta e mi pare che i primi benefici si stiano già vedendo", ha precisato.