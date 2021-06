Covid: Bertolaso, 'su variante indiana situazione in Italia sotto controllo'

Milano, 18 giu.(Adnkronos) – Rispetto alla variante indiana bisogna prestare attenzione: "In Inghilterra la situazione sta di nuovo tornando preoccupante, e tutto questo probabilmente a causa da un afflusso considerevole di indiani verso il Regno unito negli ultimi mesi e settimane; da noi invece si è intervenuti abbastanza tempestivamente, soprattutto cercando di arginare questo genere di arrivi, e la situazione è sotto controllo".

Lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore per la campagna vaccinale della Lombardia, rispondendo su Facebook alle domande degli utenti 'social' in materia di vaccini anti Covid.

Al momento, aggiunge, "non vi sono certezze matematiche che gli attuali vaccini siano in grado di bloccare la variante indiana se somministrata solo la prima dose; vi sono invece conferme confortanti sull'efficacia con entrambe le dosi". In ogni caso "bisogna stare attenti, non bisogna abbassare la guardia e con la capacità che abbiamo oggi di esaminare la sequenza genetica del virus, una volta rilevato un tampone positivo, cosa che in Lombardia si sta facendo, credo che tutto questo rimarrà sotto controllo".