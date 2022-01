Covid, Bianchi: il 99% dei docenti è vaccinato, il 3,6% positivo

Roma, 10 gen. (askanews) – “Il numero dei docenti sospesi perché assenti a partire dal 15 dicembre più di 4 giorni senza motivazione, ovvero quelli che hanno deciso di non vaccinarsi: ad oggi rappresentano lo 0,72%. Il 99,28% dei nostri docenti ha deciso di vaccinarsi. Questo dà il senso di responsabilità dei nostri docenti. Ad oggi, gli assenti perché positivi o in quarantena sono il 3,6% e il 2,4% nel complesso un 6% de docenti è assente”.

Lo ha detto Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi per illustrare le misure per affrontare il diffondersi del Covid.

“Fra gli studenti abbiamo un 2,2% dei positivi e un 2,3% in quarantena: in totale siamo al 4,5%. Stiamo controllando la situazione – ha aggiunto Bianchi – abbiamo operato con attenzione in tutte questo periodo. Non siamo stati fermi. I ragazzi, fra i 12 e i 19 anni, si sono vaccinati con due dosi al 75%, all’85% con una dose”.

“I comuni che hanno fatto ordinanza di chiusura – ha sottolineato il ministro – sono il 3,07% del totale dei comuni. Quindi, non è dilagato il fenomeno. La situazione è contenuta, le scuole hanno riaperto. È mancata la Campania, e la Sicilia che ha deciso di utilizzare i 3 giorni di vacanza a disposizione del calendario delle regioni. Ma abbiamo ripreso, come a settembre e come ad aprile scorso. Abbiamo molto a cuore i nostri ragazzi e siamo responsabili”.