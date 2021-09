Covid, Biden ai non vaccinati: la nostra pazienza ha un limite

Milano, 10 set. (askanews) – Negli Stati Uniti il vaccino sarà obbligatorio per tutti i dipendenti federali. Gli impiegati avranno 75 giorni per vaccinarsi e se si rifiutano di ricevere il vaccino saranno sottoposti a un procedimento disciplinare. Obbligatori vaccino o tampone anche per le aziende con più di 100 dipendenti. Il piano illustrato dal presidente Joe Biden ha l’obiettivo di dare una sferzata alla campagna vaccinale in un Paese in cui ancora 80 milioni di persone non hanno ricevuto neanche una dose.

Persone a cui si è rivolto con fermezza: “Il mio messaggio ai non vaccinati è questo: cosa aspettate ancora? Cosa dovete vedere di più? Abbiamo reso le vaccinazioni gratuite e sicure, i vaccini hanno l’approvazione della Fda e oltre 200 milioni di americani hanno fatto la prima dose. Siamo stati pazienti ma la nostra pazienza ha un limite. E il vostro rifiuto sta costando a tutti noi”.