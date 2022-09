Covid, bilancio del 18 settembre 2022: 12.082 nuovi casi e 32 decessi

Le autorità del Ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza Covid al 18 settembre 2022: si segnalano 12.082 nuovi casi e 32 decessi

Le autorità del Ministero della Salute, insieme all’Istituto Superiore di Sanità hanno diramato i dati del bilancio Covid, aggiornato alla giornata di oggi, domenica 18 settembre 2022. Il numero di casi Coronavirus, in Italia, sfonda quota 12 mila.

Bilancio Covid 18 settembre, 12.082 nuovi casi e 32 decessi

Secondo quanto si apprende dal bilancio diramato oggi dalle autorità, in Italia risultano esserci 12.082 nuovi casi di Coronavirus su un totale di quasi 100 mila tamponi effettuati (97.091). Il 17, invece, i nuovi casi erano 17.154 sulla totalità di 140.511 test. Oltre a questo, nella giornata di oggi si sono registrati anche 32 decessi, contro i 38 di sabato. Dall’inizo della pandemia, perciò, si è ormai arrivati a 176.546 decessi totali.

Per quanto riguarda le terapie intensive, invece, oggi siamo a 157 pazienti, 7 in più di ieri. Il totale dei guariti ammonta a 10.946, con un tasso di positività arrivato al 12,4%.

I casi Covid da inizio pandemia e i ricoveri

Dall’inizio della pandemia da Coronavirus, i casi di Covid rilevati nel nostro Paese, sono stati ben 22.161.016, con 428.054 persone attualmente positive (circa un migliaio più di ieri).

Per quanto riguarda i ricoveri in area medica per Covid, sono oggi 54 in meno.