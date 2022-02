Covid, bilancio sabato 12 febbraio 2022: 62.231 casi e 269 decessi

Il ministero della Salute in accordo con l'ISS ha diffuso il bilancio dell'emergenza covid aggiornato a sabato 12 febbraio. I nuovi casi sono 62.231.

Come oramai avviene di consueto il ministero della Salute, in accordo con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diffuso il bilancio dell’emergenza covid aggiornato a sabato 12 febbraio 2022. In relazione a quanto avvenuto nelle 24 ore precedenti in cui erano stati rilevati 67.152 casi positivi e 334 decessi, sono ora 62.231 i nuovi contagi.

I decessi sono 269, mentre sono 117.463 le persone guarite. Sono -42 invece le terapie intensive. In discesa anche i ricoveri che sono stati -514. Il tasso di positività riscontrato è stato del 10.6% subendo un incremento del +0,5%. Le dosi di vaccino somministrate in totale sono state 131.744.861.