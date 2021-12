Covid: Boccia, 'applicare regole Arcuri su mascherine chirurgiche a Ffp2'

Roma, 29 dic. (Adnkronos) – "Sarebbe stato più corretto, prima di rendere obbligatorie le mascherine Ffp2, calmierare il prezzo evitando speculazioni; ora i prezzi sono intollerabilmente alti. Inutile adesso perder tempo in riunioni, si riprenda dalla prima all’ultima parola il provvedimento fatto dall'ex commissario Arcuri sulle mascherine chirurgiche oltre un anno fa e si faccia la stessa cosa.

Tentennare mentre la gente fa le code davanti alle farmacie e ai supermercati per pagare le Ffp2 anche tre volte il normale prezzo di mercato non è tollerabile". Così Francesco Boccia, responsabile Enti locali Pd ed ex ministro per gli Affari regionali.