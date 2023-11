Covid: Boccia (Pd), 'Commissione clava politica voluta da chi stava con no vax e complottisti'

Roma, 8 nov (Adnkronos) - "Quasi 192 mila morti in Italia. In Europa più di 2 milioni. E quel 23 febbraio 2020 è una data scolpita perché è la data del primo decreto che interviene pesantemente nell’organizzazione del sistema sanitario: perché quel giorn...

Roma, 8 nov (Adnkronos) – "Quasi 192 mila morti in Italia. In Europa più di 2 milioni. E quel 23 febbraio 2020 è una data scolpita perché è la data del primo decreto che interviene pesantemente nell’organizzazione del sistema sanitario: perché quel giorno tocchiamo con mano l’inadeguatezza dell’Italia e del mondo di fronte a quanto stava avvenendo. Prima ci hanno dato degli untori. Poi gli altri paesi ci hanno chiesto i nostri provvedimenti". Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia nella dichiarazione di voto sulla sull’istituzione della commissione d’inchiesta sul Covid.

"E oggi la verità è che coloro che vogliono la commissione d’inchiesta sul Covid sono gli stessi che allora pensavano che no vax e complottisti fossero dalla parte giusta della storia. E ora vogliono usare la commissione come una clava per meri motivi politici -ha proseguito Boccia-. Da quel 23 febbraio 2020 abbiamo varato 14 decreti per l’emergenza. Ricordo che la destra ha votato sempre contro. Ha votato contro i ristori. Ristori e ammortizzatori sociali che sono arrivati a tutti. Le regioni? Ci chiedevano di trovare respiratori e mascherine che non c’erano e che loro non avevano".

"Perché la privatizzazione selvaggia della sanità aveva smontato la prevenzione territoriale e non c’erano gli strumenti di protezione individuale. Anche nella ricca Lombardia, indicata come modello", ha aggiunto.

(Adnkronos) – "Il governo è sempre stato in contatto quotidiano con le regioni. Sempre, per tre mesi e mezzo. Ma noi abbiamo difeso il diritto alla salute, anche contro le ragioni legittime dell’economia. Noi chiedevamo di chiudere mentre la destra chiedeva di aprire tutto. E sarebbe sciacallaggio politico strumentalizzare il dolore dei parenti delle vittime", ha sottolineato Boccia.

"E aver messo in discussione, da parte della destra, molte delle personalità che hanno guidato in quel periodo servizi, uffici e istanze importanti, penso a scienziati, medici, tecnici, alla Protezione civile, è stata una operazione di bassa propaganda, perché ha umiliato le migliaia di persone che hanno servito con onore lo Stato", ha concluso.