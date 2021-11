Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Salvini insiste nel dire che il tampone è sicuro, è da irresponsabili. Il tampone è la fotografia di un attimo, non può essere considerato alternativo al vaccino così come fanno i no vax". Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, in diretta a Radio Immagina.