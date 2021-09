Roma, 22 set. (Adnkronos) – "Era ora! L'obbligo del #greenpass esteso a tutti i luoghi della Camera. Una decisione saggia per la salute di chi ci lavora, ma anche un giusto segnale ai cittadini e alle cittadine. Vaccino e green pass? Sono gli strumenti che abbiamo per non chiudere mai più.

Usiamoli!". Così Laura Boldrini del Pd su twitter.