Covid: Bonifazi a Calenda, 'pensi sia andato tutto bene? Rileggi la Costituzione'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – "Caro Carlo, le commissioni di inchiesta non si fanno contro i governi ma per chiarire che cosa ha funzionato e cosa no. E per fare meglio la prossima volta. A meno che tu non pensi che sia 'andato tutto bene'". Così su Twitter Francesco Bonifazi, deputato di Italia Viva, rispondendo a un tweet di Carlo Calenda.

"Leggi l’articolo di Matteo sul Riformista che spiega perché abbiamo votato la commissione come diciamo in tutti i nostri incontri da tre anni. Se sei impegnato e non hai tempo di leggerlo tutto, ti suggerisco di rileggere l’articolo 82 della Costituzione. Può bastare quello per capire che la commissione di inchiesta non è mai contro un governo. Passa un buon weekend, un abbraccio", conclude Bonifazi.