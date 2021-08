Covid: boom adesioni a chat Telegram no green pass, 42mila iscritti a 'basta dittatura'

Roma, 31 ago. (Adnkronos Salute) – "Se ognuno di noi, più di 35mila membri, invitasse una sola persona nel canale, il numero degli iscritti raddoppierebbe in un giorno solo, e avremmo un impatto molto più grande! Allora facciamolo!". Lo hanno scritto questa notte gli organizzatori del gruppo "Basta Dittatura!" di Telegram e gli aderenti sembrano averli presi in parola: sono infatti saliti nell'arco di poche ore a quasi 42.000 gli iscritti nel gruppo, nato per manifestare e protestare contro il Green Pass.