Secondo quanto comunicato dalle autorità sanitare, nelle ultime 24 ore il Veneto ha contato oltre 7.400 nuovi contagi da Covid.

Boom di contagi in Veneto, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 7.403 nuovi casi positivi al Covid e 29 decessi. Stando al bollettino dell’Azienda Zero, le infezioni contate complessivamente da inizio pandemia hanno raggiunto quota 617.653 contagi.

Si tratta del più alto aumento giornaliero mai registrato in regione dall’inizio della pandemia.

Nuovi contagi in Veneto

Negli ultimi giorni le nuove positività si attestavano intorno alle 2 mila unità, per cui l’impennata potrebbe essere legata ad un minor tasso di registrazione dovuto al rallentamento festivo. Gli attualmente positivi presenti in Veneto sono ora 75.971 di cui la maggior parte in isolamento domiciliare.

A livello territoriale, la provincia che ha registrato più casi positivi è quella di Treviso (+1.395) seguita da quelle di Verona (+1.376) e Padova (+1.358 ).

A Venezia i nuovi contagi sono stati 1.252 mentre a Vicenza 1.167. Numeri decisamente inferiori a Rovigo, con 333 casi, e a Belluno con 127.

Nuovi contagi in Veneto: i ricoveri

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari sono ospedalizzati 1.164 pazienti (contro i 1.213 del giorno precedente) mentre nelle terapie intensive 178 persone (ieri erano 185).