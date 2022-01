Covid: Borghi (Pd), 'siamo per l'estensione dell'obbligo vaccinale, il Paese è maturo'

Roma, 3 gen (Adnkronos) – "Dal nostro punto di vista il Paese è maturo per l'introduzione dell'obbligo vaccinale". Lo ha detto il deputato del Pd Enrico Borghi, responsabile Sicurezza del partito, a Mattino5.

"Noi siamo per l'estensione dell'obbligo vaccinale. Riteniamo che siano maturi i tempi per introdurre una modalità di maggiore sicurezza e di maggiore garanzia nel nostro Paese e ci attendiamo che il governo possa passare operativamente su questo versante per affrontare in maniera compiuta la variante Omicron", ha spiegato Borghi.