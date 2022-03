Covid: bozza Dl, Green pass base fino al 30/4 per eventi sportivi, aereo, navi, treni e bus

Roma, 17 mar (Adnkronos Salute) – "Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green pass base, l'accesso", tra l'altro, "agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto”.

E' quanto si legge nella bozza del nuovo Dl Covid.

Anche "in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, le parole '31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza' sono sostituite dalle seguenti: '30 aprile 2022'", si legge ancora nell'articolo 6 del provvedimento.

Termine "dal 1° al 30 aprile 2022" anche per "aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone"; "navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale"; "treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità"; "autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti"; "autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente".