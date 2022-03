Roma, 17 mar. (Adnkronos) – In caso ce ne fosse bisogno, il ministero della Salute, "sentiti i ministri competenti, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti" da qui a fine anno.

E' quanto prevede la bozza del dl sulle riaperture sul tavolo del Cdm.