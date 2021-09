Roma, 16 set. (Adnkronos) – "Gli organi costituzionali, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni" della legge che prevede l'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro "entro il 15 ottobre 2021". E' quanto si legge nella bozza di decreto in discussione in Cdm.