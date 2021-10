Covid: bozza dl, per discoteche aperture max 75% all'aperto, 50% al chiuso

Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Riaprono le discoteche e le sale da ballo, dove si entrerà muniti di green pass e mascherine. La bozza del decreto, che arriverà sul tavolo del Cdm appena cominciato a Palazzo Chigi e visionata dall'Adnkronos, prevede che "in zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida", ma "la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso".

"Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività – si legge inoltre nella bozza – deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell’aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo”.