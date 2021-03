Covid: bozza dl, slittano di 5 mesi elezioni ordini professionali

Roma, 31 mar. (Adnkronos) – Slittano di cinque mese le elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionale. Lo prevede la bozza del dl anti-Covid arrivato sul tavolo del Cdm.

"I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali – si legge infatti nel testo – possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure" di "un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".