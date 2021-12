Roma, 23 dic. (Adnkronos) – "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti". E' quanto conferma la bozza del dl festività all'esame del Cdm in corso a Palazzo Chigi.