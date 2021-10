Roma, 7 ott. (Adnkronos) – Via l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di un metro tra spettatori negli spazi dediti alla cultura, in primis cinema, musei e teatri. E' quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei ministri, che infatti riporta al 100%, in zona bianca, la capienza di musei e altri istituti e luoghi della cultura.