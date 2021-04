Covid, Breton sul contratto tra Astrazeneca e Ue: “Niente è definitivo”

Il commissario europeo al mercato interno, Breton, annuncia che il contratto tra l'Ue e Astrazeneca, in scadenza il 30 giugno, è a rischio

Il commissario europeo al mercato interno, Thierry Breton, durante un’intervista rilasciata all’emittente televisiva Bfmtv, ha fatto importanti dichiarazioni riguardo agli accordi, che sembrerebbero essere in bilico, tra Ue e Astrazeneca.

Breton su Astrazeneca

L’Unione Europea non dà per sicuro il rinnovo del contratto con la casa farmaceutica anglo-svedese Astrazeneca, in scadenza il 30 giugno, i numerosi e frequenti ritardi nelle consegne, rispetto agli accordi previsti, sarebbero la ragione che starebbe spingendo l’Ue a non rinnovare.

Ecco le parole di Thierry Breton, rilasciate a Bfmtv, a riguardo:

“La mia priorità come gestore dei vaccini è che coloro con cui stipuliamo un contratto consegnino in tempo. Abbiamo ordinato 120 milioni di dosi per il primo trimestre e 180 milioni per il secondo. Astrazeneca ne ha consegnati prima 30 milioni e poi 70 milioni”.

Sul contratto in imminente scadenza, Breton aggiunge:

“Niente è definitivo, continueremo a discutere“.

Dunque dalle parole di Breton, che in un certo senso erano già state anticipate dalle parole del ministro dell’Industria francese Agnès Pannier-Runacher nei giorni scorsi, si evince che i contratti con Astrazeneca nel 2022 potrebbero non essere rinnovati da parte dell’Unione Europea.

Breton sul passaporto vaccinale

Oltre alle dichiarazioni sul contratto tra Ue e Astrazeneca, nel corso dell’intervista Breton ha anche parlato del passaporto vaccinale, ecco le sue parole: