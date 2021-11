Covid: Brunetta, 'finora ottenuti grandi risultati, Governo continua con linea rigore green pass'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – "Con l'introduzione il 15 ottobre del green pass per il mondo del lavoro il Governo ha adottato una strategia drastica e responsabile. L'Italia è stato l'unico paese in Europa e nel mondo a prevedere il green pass al lavoro.

Siamo stati fortemente criticati ma avevamo ragione: abbiamo ottenuto grandi risultati. E' stata la più grande operazione di politica economica del governo: abbiamo potuto aprire di più e liberare di pezzi economia e di società. Il Governo continuerà con questa linea del rigore e con il green pass: siamo drastici per aprire non per chiudere". Ad affermarlo è il ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta a 'Porta a Porta' che sarà trasmesso questa sera su Rai Uno.