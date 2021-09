Covid: Brunetta, 'green pass in vigore dal 15 ottobre, speriamo in effetto annuncio'

Roma, 16 set. – (Adnkronos) – Il provvedimento sull'estensione del Green Pass "entra in vigore dal 15 ottobre" ma il governo spera "in un effetto annuncio". Lo sottolinea il ministro Renato Brunetta in conferenza stampa dopo il via libera del Cdm al decreto sull'estensione del Green pass.

"Molto probabilmente vista la nuova regolazione potremmo avere forse una accelerazione nelle prossime 4 settimane" in fatto di certificazione e vaccini con il risultato che il target per avvicinarsi all'immunità di gregge "potrebbe essere già conseguito all'entrata in vigore del decreto", spiega.