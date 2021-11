Covid, Brusaferro: crescita continua di nuovi casi e ricoveri

Roma, 26 nov. (askanews) – “Questa settimana la situazione del Paese è caratterizzata da una crescita continua dei nuovi casi e da una crescita continua anche nell’occupazione dei posti letto. In una situazione in cui l’indice di trasmissibilità si mantiene costantemente sopra la soglia epidemica”. Lo spiega il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in un video a commento dei dati sulla situazione epidemiologica nell’ultima settimana.

“I Comuni che hanno avuto nuovi casi negli ultimi 14 giorni sono

passati da 4.973 a 5.370 – spiega – indice di una circolazione

diffusa in tutto il Paese”.