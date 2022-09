Covid, buone notizie dall’India: arriva il nuovo vaccino nasale

L'India continua la lotta contro il Covid con delle novità. Pronto il vaccino nasale per gli Over 18. Il ministro Mandaviya è soddisfatto.

L’India è un passo avanti nella ricerca dei vaccini contro il Covid-19. Stavolta da est arriva un vaccino nasale da usare solo solo in casi di emergenza e solo per la fascia d’età Over 18.

La notizia è fresca di Tweet e giunge a noi direttamente da Mansukh Mandaviya, ministro della Salute e del Welfare familiare indiano, che ha scritto: “Grande impulso alla lotta indiana contro il COVID-19! Il vaccino nasale ricombinante ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (Chimpanzee Adenovirus Vectored) di Bharat Biotech è stato approvato dall’Organizzazione centrale per il controllo degli standard dei farmaci per l’immunizzazione primaria contro il COVID-19 nel gruppo di età superiore ai 18 anni e per un uso limitato in situazioni di emergenza”.

Bharat Biotech’s ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (Chimpanzee Adenovirus Vectored) recombinant nasal vaccine approved by @CDSCO_INDIA_INF for primary immunization against COVID-19 in 18+ age group for restricted use in emergency situation.

Il vaccino in questione è, come si legge sull’Adnkronos, Incovacc (Bbv154), prodotto da Bharat Biotech e sarà somministrato per via intranasale solo in casi di emergenza o qualora dovesse essere impossibile fare altrimenti.

Il ministro Mandaviya è molto soddisfatto del risultato raggiunto ed ha commentato così la notizia: “Questo passo rafforzerà ulteriormente la nostra lotta collettiva contro la pandemia. Grazie all’approccio scientifico sconfiggeremo il Covid-19″.

This step will further strengthen our collective fight against the pandemic.

India has harnessed its science, R&D, and human resources in the fight against COVID-19 under PM @NarendraModi Ji’s leadership.

With the science-driven approach & Sabka Prayas, we will defeat COVID-19.

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 6, 2022