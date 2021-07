Roma, 22 lug. (Adnkronos) – Terapie intensive piene al 20% e un tasso di ospedalizzazione al 30% per passare in area arancione, percentuali che salgono rispettivamente al 30 e al 40% per entrare in zona rossa. Sono questi i parametri, a quanto apprende l'Adnkronos, definiti dalla cabina di regia conclusa da poco a Palazzo Chigi, che ha invece fissato al 10 e al 15% le percentuali per passare dalla bianca alla gialla.